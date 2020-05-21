الهند ستسمح بتسيير رحلات طيران داخلية اعتباراً من 25 أيار الحالي

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قال وزير الطيران المدني الهندي هارديب سينغ بوري، يوم الأربعاء، إن “بلاده ستسمح لشركات الطيران بالبدء في تسيير بعض رحلات الجوية الداخلية اعتبارا من 25 أيار الحالي”.

وجاء القرار بعد مرور شهرين من فرض حظر على الرحلات الجوية ضمن إجراءات العزل العام للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأفاد وزير الطيران في تغريدة عبر “تويتر”، “ستبدأ عمليات تشغيل رحلات الطيران المدني المحلية بصورة محسوبة بدقة اعتبارا من يوم الاثنين”.

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وأضاف بوري أنه تم إبلاغ كل المطارات وشركات الطيران كي تكون جاهزة لتشغيل رحلات الطيران اعتبارا من 25 مايو.

وأشار إلى أن الوزارة ستصدر إرشادات خاصة بحركة الركاب بصورة منفصلة.

وتجاوز عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في الهند 100 ألف إصابة، مع عدم تسجيل أي تراجع في عدد الإصابات الجديدة، رغم العزل العام الصارم المستمر منذ أسابيع.

واستمرت الزيادة في حالات الإصابة الجديدة بمتوسط يفوق 4000 حالة يوميا على مدى الأسبوع الأخير.

ومددت الهند يوم الأحد حالة العزل العام حتى 31 أيار، رغم أن عدة ولايات أشارت إلى أنها ستسمح للشركات باستئناف أنشطتها.