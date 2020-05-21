تسجيل أعلى معدل بإصابات كورونا في يوم واحد… و”الصحة العالمية” قلقة

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وعبرت المنظمة عن قلقها تجاه الوضع في الدول الفقيرة في حين تواصل الدول الغنية الخروج من إجراءات العزل العام التي فرضتها في ذروة تفشي الفيروس.

وأوضح مدير المنظمة تيدروس جيبريسوش أنه “لا يزال أمامنا طريق طويل كي نقطعه مع تفشي هذا الوباء… نحن قلقون للغاية بشأن ارتفاع عدد الحالات في البلدان ذات الدخول المنخفضة والمتوسطة”.