الجزائر تفرض وضع الكمامات الوقائية ابتداء من عيد الفطر تصدياً لفيروس كورونا

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وبموجب القرار، “يمنع منعا باتا دخول الأماكن العمومية كالأسواق المغطاة وغير المغطاة، والمحال التجارية والمقابر والمرائب وغيرها دون ارتداء كمامة، إضافة إلى التباعد المكاني والمسافات”.

وأعلنت الحكومة، مساء الثلاثاء، تشديد إجراءات حظر التجوال والحجر المنزلي يومي العيد من الواحدة إلى السابعة صباحا، مع منع التنقل بالسيارة، أو أي وسيلة نقل أخرى.

ولم يكن وضع الأقنعة موصى به سوى للمرضى وللعاملين في قطاع الصحة، ورغم ذلك، فإن العديد من الجزائريين يضعون الكمامات في الشارع وفي المحال التجارية.

ووعدت الحكومة بتسهيل الحصول على الكمامات على نطاق واسع.