الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف 9 شخصيات بينهم وزير الداخلية

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وذكرت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، أن العقوبات تستهدف 9 مسؤولين من أجهزة الأمن الإيرانية و”فيلق القدس” التابع للحرس الثوري الإيراني، بينهم وزير الداخلية.

وتشمل قائمة العقوبات الجديدة صندوق التعاون لقوات الأمن للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وسجن طهران المركزي الكبير، وكذلك سجن قرشك الذي يقع أيضا في العاصمة الإيرانية.

وتتبع إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، حملة “الضغوط القصوى” على إيران منذ توليه السلطة عام 2017، تشمل فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران التي يقول البيت الأبيض إنها أكبر داعم دولي للإرهاب في الشرق الأوسط.

بدورها، تتهم السلطات الإيرانية الولايات المتحدة بخرق الاتفاقات الدولية، خاصة الصفقة النووية مع طهران، وممارسة “الإرهاب الاقتصادي والطبي” بحق إيران.