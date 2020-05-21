إدارة الكوارث في صور: حالتان مصابتان بفيروس كورونا وافدتين من إحدى الدول الإفريقية

كما تم تسجيل حالة شفاء تام بعد 3 فحوص PCR متتالية، بينت خلو المصاب من الفيروس، الأمر الذي يرفع عدد المتعافين إلى 7.

كما صدرت نتيجة الحالة المشتبه بإصابتها التي سجلت أمس، وهي سلبية. واليوم، تم تسجيل حالتين مشتبه بإصابتهما حتى إعداد التقرير”.

وأشارت في بيان إلى أن “عدد المصابين في القضاء ارتفع إلى 42 مصابا توزعوا على الشكل الآتي: 34 حالة وافدة من إفريقيا، 3 حالات وافدة من أوروبا، 5 حالات محلية، وتماثل 7 منهم الى الشفاء بشكل تام”.

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ولفتت إلى أنها “بالتعاون مع طبابة القضاء والصليب الأحمر اللبناني وفرق المستجيب الأول تواكب المرحلة الثالثة من عودة المغتربين، من خلال تزويد البلديات بأسماء الأهل القادمين ومتابعة نتائج الPCR الخاصة بهم، ثم الإشراف على عملية نقلهم إلى قراهم ومدنهم ومتابعتهم أثناء حجرهم، حيث أعطيت الإرشادات والتوجيهات اللازمة وضرورة التزام الحجر وأي مخالفة ستلاحق بالطرق القانونية المرعية الإجراء”.

وأكدت أنها “الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافين والحالات المشتبه بإصابتها، وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء”، متمنية من “جميع الأهل عدم الانجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة”.

ودعت “جميع القاطنين في قضاء صور إلى الاستمرار في الالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أي إصابة أو ضرر محتمل، وذلك بسبب استمرار تزايد أعداد المصابين وفق تقارير وزارة الصحة العامة”.