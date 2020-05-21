نائب إيراني : منحنا سوريا 30 مليار دولار وعلينا استعادتها

وقال بيشه في مقابلة مع صحيفة “اعتماد” الإيرانية الأربعاء “عندما زرت سوريا، قال بعض الناس إنني كلفت الميزانية (نتيجة للزيارة) ولكنني أكرر مرة أخرى، لقد منحنا سوريا 20 إلى 30 مليار دولار، وعلينا استعادتها، لأن هذه الأموال التي صرفت هناك تعود للشعب الإيراني”

إلا أن النائب الإيراني لم يحدد الطريقة التي يجب على بلاده استعادة الأموال عبرها في ظل المصالح الروسية في سوريا.

يذكر أنه منذ اندلاع الحرب في سوريا في 2012، دعمت طهران نظام بشار الأسد بكل ما لديها من قوة مالية وعسكرية ولوجستية في إطار مد النفوذ الإيراني حتى يبلغ البحر الأبيض المتوسط. وأظهرت آخر دراسة أجراها المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية البريطاني في نوفمبر 2019 تحت عنوان “شبكات التسلل الإيرانية في الشرق الأوسط”، أن إجمالي الأموال التي أنفقتها طهران على مليشياتها في سوريا والعراق واليمن تقدر بحوالي 16 مليار دولار سنويا.

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80 مليار دولار

وكان موقع “إيران واير” أشار في آخر تقرير له حول ما أنفقته إيران لمد نفوذها في الخارج، أن أحد أهم أوجه الإنفاق الإيراني في سوريا يتم عبر تسليم النفط والمنتجات النفطية إلى نظام الأسد، بالإضافة إلى الإمدادات الغذائية والطبية، التي قدرها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بنحو 2.5 مليار دولار في السنة وقال سمير الطويل الخبير الاقتصادي لـ “إيران واير” إن حجم الإنفاق الإيراني في سوريا قد يصل إلى أكثر من 80 مليار دولار.

“اتركوا سوريا واهتموا بنا”

وتغازل تصريحات بيشه إلى حد بعيد الشعارات التي أطلقت في السنوات القليلة الماضية، خلال الاحتجاجات الرئيسية في إيران، حيث صدحت حناجر المحتجين قائلة “اتركوا سوريا واهتموا بنا”.

وفي مقابل تلك الشعارات كان دائما رد المسؤولين في غيران يأتي مبرراً بأنه لولا تلك الأموال التي أنفقت هناك لكان أمن البلاد في خطر.