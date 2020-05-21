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ونقل التلفزيون الرسمي عن بيان للحرس الثوري أن عناصره “قاتلوا خلال عملية مشتركة مع هيئة الاستخبارات في محافظة كردستان مجموعة مناهضة للثورة مكوّنة من ثمانية أشخاص وقتلوا اثنين منهم” الثلاثاء.
وأصيب أربعة عناصر آخرين من المجموعة بجروح، بينما فر الباقون إلى الجبال حيث لا تزال عملية مطاردتهم جارية، بحسب البيان.
ووقع الاشتباك قرب بلدة مريوان، وفق البيان الذي لم يقدم تفاصيل عن انتماء المجموعة.
وطوال الجزء الأكبر من السنوات الأربعين الأخيرة، تقاتل إيران المسلحين الأكراد الذين يستخدمون قواعد في كردستان العراق المجاورة لشن هجمات ضد الحرس الثوري ومؤسسات الدولة داخل البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر قتيلان وجرحى إثر اشتباك وقع مع الحرس الثوري في كردستان الإيرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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