كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 01:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر مجدداً.. إسبانيا تعلن تمديد حالة طوارئ بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الإسبانية، مساء اليوم الأربعاء، أنها مددت حالة الطوارئ لأسبوعين وذلك للمرة السادسة، ويأتي ذلك مع تصاعد المعارضة داخل البرلمان لحكومة بيدرو سانشيز، التي تواجه أيضا احتجاجات شعبية.

ووافق البرلمان الإسباني على تمديد هذا الإجراء الاستثنائي حتى يوم 6 يونيو الماضي بأغلبية 177 صوتاً ورفض 162 نائباً وامتناع 11 عن التصويت.

وسمحت حالة الطوارئ بفرض تدابير حجر من بين الأكثر صرامة في العالم منذ يوم 14 مارس الماضي لاحتواء فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وترى الحكومة أنه من الضروري أن يتم إنهاء الحجر على مراحل تستمر حتى نهاية شهر يونيو المقبل.

ومنذ الأسبوع الماضي، شهدت شوارع العاصمة مدريد احتجاجات ضد الحكومة شارك فيها المئات، وامتدت الى مدن أخرى على غرار سرقسطة وإشبيلية وقرطبة.

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