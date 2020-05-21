كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 01:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأحد القادم.. المحكمة المركزية الإسرائيلية تبدء محاكمة "نتنياهو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبدأ أولى جلسات محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهم الفساد، يوم الأحد القادم، أمام المحكمة المركزية الإسرائيلية بشارع صلاح الدين في مدينة القدس الشرقية المحتلة.

هذا وردت الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، طلب وكلاء دفاع عن نتنياهو بإعفائه من حضور أولى جلسات محاكمته يوم الأحد المقبل، التي يواجه فيها اتهامات بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة.

وستنطلق محاكمة "نتنياهو" بقراءة لائحة الاتهامات، التي قدمها المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت بعد تحقيقات واسعة أجرتها الشرطة خلال الأعوام الأخيرة.

وقال قضاة المحكمة في ردهم طلب وكلاء الدفاع عن نتنياهو: إن "نتنياهو قرأ وفهم مضمون لائحة الاتهام، وعليه يجب أن يحضر الجلسة ليؤكد أقواله".

وكانت النيابة العامة الإسرائيلية، قد رفضت في وقت سابق، طلب نتنياهو عدم الحضور شخصيا إلى قاعة المحكمة.

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وبقرار المحكمة المركزية، تكون قد تبنت موقف النيابة العامة والمستشار القانوني للحكومة أفيخاي ماندلبليت بإلزام نتنياهو حضور جلسة المحاكمة.

وكان مكتب النائب العام الإسرائيلي، قد استمع في شهر أكتوبر 2019، إلى رد طاقم الدفاع عن نتنياهو بشأن التهم الموجهة إليه بالفساد، وعلى مدى عدة أيام تقدم محامو نتنياهو برده على الاتهامات في جلسات عُقدت بمقر وزارة العدل الإسرائيلية، غير أن مساعي طاقم الدفاع لدحض الاتهامات لم تجدي نفعا؛ إذ تقرر في نهاية الأمر تقديم لائحة اتهام ضده في 3 ملفات أساسية.

وفي وقتها، أعلن "ماندلبليت" قراره بششأن تقديم لائحة اتهام ضد بنيامين نتنياهو إلى المحكمة المركزية في مدينة القدس الشرقية.

وقدم لائحة الاتهام إلى المحكمة في نهاية شهر يناير الماضي، بتهم الرشوة وإساءة الأمانة والاحتيال، وذلك بعد فشل نتنياهو في الحصول على حصانة برلمانية من المحاكمة.

هذا وحاول نتنياهو تأجيل المحاكمة إلى شهر مايو الجاري، وهو ما رفضته المحكمة وماندلبليت، لتبقى الجلسة في موعدها الـ17 من مارس الماضي، إلا أن المحكمة أرجأت بدء المحاكمة إلى يوم 24 من مايوز الجاري بسبب الإجراءات الوقائية بسبب فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".