كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 01:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر الخير لكل أهل الحارة وطبخات كردية تتحدى كورونا.. هكذا يعيش شرق الفرات رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأتيك نسمات رمضانية عطرة في الشمال السوري وخاصة في منطقة شرق الفرات، رغم كثرة أصوات القصف التي تعرضت لها والتي كانت أخرها عملية "نبع السلام" التركية، والآن يأتي رمضان مع جائحة فيروس كورونا التي تجتاح العالم، ولكن لا يزال معها شعوب شعب الفرات وخاصة الشعب الكردي متمسكين بعاداتهم وتقاليدهم.

*أبرز الغائبين بسبب كورونا

"رمضان مختلف هذه السنة" بتلك الكلمات وصفت لامار أركندي، الصحفية الكردية رمضان في شرق الفرات وخاصة مدينة قامشلو، مبينة أن جائحة كوفيد 19 الغت هذه السنة بعض طقوس رمضان ومنها عزائم الافطار والسحور، فيما أدى ارتفاع الدولار ادى الى استغناء المائدة الرمضانية عن العديد من الاطباق التي كانت تحضر للايام الفضيلة بسبب ارتفاع الاسعار.



وأكدت أركندي لـ"الخليج 365"، أن تميمة الإعلان عن قدوم الشهر الفضيل كانت مع الأطفال فمع اعلان هلال رمضان، كان الاطفال يخرجون ومعهم طبول وطناجر يقرقعون عليها، ويجوبون الحارات مساء، واحيانا كانو يدقون الابواب ويهنئون مهنئبن اهل البيت بالكردية ممن كان اصحابه يمنحون الاطفال بعض النقود.



تتشكل مائدة رمضان في قامشلو من طبخات لاتجدها في مناطق اخرى من سوريا، هي خاصة للاكراد غابت العديد منها عن موائد متوسطي الدخل والفقراء بشكل خاص، تتصدرها اكلة الكوتلك ويبلغ عمرها الاف السنين، وهي وجبة فلكلورية كل اكراد العالم يطبخونها خاصة في المناسبات، وتتكون من البرغل الذي يعجن بالماء والتوابل وتتحضر لحشوتها اللحمة المفرومة والمكسرات والبصل وتسلق بالمياة وقسم منها يقلى بالزيت، وأصبحت الآن غائبة عن معظم موائد سكان قامشلوا لانها مكلفة. *مائدة رمضان الكرديةتتشكل مائدة رمضان في قامشلو من طبخات لاتجدها في مناطق اخرى من سوريا، هي خاصة للاكراد غابت العديد منها عن موائد متوسطي الدخل والفقراء بشكل خاص، تتصدرها اكلة الكوتلك ويبلغ عمرها الاف السنين، وهي وجبة فلكلورية كل اكراد العالم يطبخونها خاصة في المناسبات، وتتكون من البرغل الذي يعجن بالماء والتوابل وتتحضر لحشوتها اللحمة المفرومة والمكسرات والبصل وتسلق بالمياة وقسم منها يقلى بالزيت، وأصبحت الآن غائبة عن معظم موائد سكان قامشلوا لانها مكلفة. وتليها طبخة الشمورك، وهي عبارة عن طحين بيتعجن بالحليب والبيض وتحضر العجوة من اللحم المفروم والبصل والفليفلة الحدة مع بندورة –طماطم- وبعض من دبس الرمان مع المحمرة السورى أو صلصة المحمرة السورية من المقبلات السورية الشهيرة والتي تساعد على فتح الشهية وتنعمل بشكل خاص للطبخة وتشوح بمقلاية خاصة بها بالسمن.



*سحور ومسحراتي

ينتظر الأطفال كل يوم وجهه المبتسم لكي يوقظهم للسحور، إنه المسخراتي الموجود لليوم في شوارع القامشي، وكل ليلة يتجول على دقات الطبلة ويصحي الناس على السحور، وقبل الحرب السورية كان زمان وقت المسحراتي كان اطفال الحارة يسيرون معها في كل الحارات الثانية، وهو يكتفي بالضرب على الطبلة لايقول شيء.



بينما يفضل اغلب سكان القامشلي من الأكراد السحور الخفيف، متل الزيتون والجنة ولبن ولبني ومحمرة حلاوة طحينية وخضرة ومربى وبيض مسلوق ومقلي ومعروك وهو نوع من المعجنات خاصة فقط برمضان، ويوجد البعض يطبخون على السحور أيضًا، وببتم تحصير عصاير طبيعية وحلويات يومية لرمضان طبعا اغلبها الغيت بسبب الغلاء. بينما يفضل اغلب سكان القامشلي من الأكراد السحور الخفيف، متل الزيتون والجنة ولبن ولبني ومحمرة حلاوة طحينية وخضرة ومربى وبيض مسلوق ومقلي ومعروك وهو نوع من المعجنات خاصة فقط برمضان، ويوجد البعض يطبخون على السحور أيضًا، وببتم تحصير عصاير طبيعية وحلويات يومية لرمضان طبعا اغلبها الغيت بسبب الغلاء. *إرتفاع الدولار يهيمن على رمضان

وأكدت الصحفية الكردية، أن الأزمة هذا العام تكمن في راتب الموظف السوري بالنسبة إلى ارتفاع الدولار، اكثر راتب اصبح 50 دولار، بينما إذا حسب راتب المتقاعدين على الدولار لايتعدى 20 دولار شهريا، بالسوري حولي 38 الف ليرة سورية، بينما كيلو اللحمة وصلت ل 14 الف، وفي الحلويات كيلو الكنافة والمبرومة 30 الف سوري، تصور راتب المتقاعد لشهر كامل يستطيع أن يشتري به فقط كيلو مبرومة، ولا يزال ينتظر السوريين الأسوأ فمنذ الشهر القادم سيتم تطبيق قانون العقوبات الأمريكي المسمى "قيصر"، والناس ستموت من الجوع. Advertisements



*جانب روحي

وبالنسبة للجانب الروحي أوضحت "أركندي" أن المساجد أغلقت، مما أخفى عادات رمضانية أخرى فكان زمان نساء الحارة يتجمعون لأداء صلاة التراويح، ولكن مع الازمة السورية كل سنة خفت العادة وهذه السنة الغيت بسبب كورونا، يعني فقط المؤذن بيدعي للصلاة في المسجد لكن لايوجد مصلين.



*خيرات قامشلوا

وتتميز قامشلوا ومدن شرق الفرات الكردية، بشكل مختلف لأداء الخير الممزوج بروح كردية تساوي بين الطبقات وتحترم الفقير، حيث يقوم الخيرين في كل حي وكل إنسان مقتدر بتوزيع غذائية ولحوم على 40 جار في الحارة دون تفرقة بين جاره الغني والفقير، وبعضهم يدفع لفرن الحارة تكلفة خبر ليوم أو اكثر فيقومون بتوزيع الخبز بالمجان على الحارة وكل فرد من سكانها يأخذ من الخبزما شاء، وحتى في رمضان الحالي رغم الغلاء، الناس لم تتوانى عن التصدق فكثير من العوائل لها أقرباء وأولاد في اوروبا فيرسلوا لهم أموال لعوائلهم في الداخل ويطالبوهم بتخصصيها للفقراء خاصة في رمضان والأعياد.



*مشتركات مع العرب

بينما كشف ولات علي، عضو حزب الإتحاد الديمقراطي، أن عادات وتقاليد الأكراد قريبة كتير من عاداة وتقاليد العرب في قامشلوا وشرق الفرات، فمثلا وقت افطار الجيران يوزعون اكل على بعضهم البعض وفي كثير من ناس تقوم بافطار جماعي كل شخص حسب وضعوا الاقتصادي.



وأكد علي لـ"الخليج 365"، أن كل منطقة لديها اكلات خاصة برمضان وخاصة الأكلات التقيلة مثل محشي كبة مشوية والمقلوبة وكبة نية مفركة بطاطة وبرغل مع لحمة.

