كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 01:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر الإمارات تعلن جهازية جميع المستشفيات والمراكز الطبية بالدولة لمواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، مساء اليوم الأربعاء، عن نفيها لصحة ما ورد في أحد المقاطع التصويرية على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يُشير فيه أحد الأفراد إلى عدم توافر الكمامات الطبية في إحدى مستشفياتها.
وقالت الوزارة الإمارايتة: إن جميع المستشفيات والمراكز الطبية في الدولة مجهزة وتتوافر فيها جميع المسلتزمات الطبية بما فيها الكمامات الطبية، وأنها حريصة على التنسيق اليومي مع جميع المستشفيات في الدولة والتأكد من جاهزيتها من حيث المعدات والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى توافر الكوادر الطبية والمتخصصين، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات "وام".
وأهابت من جميع أفراد المجتمع بضرورة توخي الحذر والدقة في التعامل ونشر المقاطع غير الصحيحة وتداولها ما يعرض أصحابها للمساءلة القانونية، مؤكدة على أنها اتخذت الاجراءات بحق المصور وصاحب المقطع.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تسجيل 941 حالة إصابة و 6 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".
كما سجلت دولة الإمارات 1,018 حالة شفاء جديدة، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 11,809 شخصاً، نقلاً عن وكالة أنباء الإمارات "وام".
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 5,054 مليون إصابة، بينهم أكثر من 328 ألف حالة وفاة، وأكثر من 2,005 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.