كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 01:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر الإمارات تعلن جهازية جميع المستشفيات والمراكز الطبية بالدولة لمواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، مساء اليوم الأربعاء، عن نفيها لصحة ما ورد في أحد المقاطع التصويرية على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يُشير فيه أحد الأفراد إلى عدم توافر الكمامات الطبية في إحدى مستشفياتها.

وقالت الوزارة الإمارايتة: إن جميع المستشفيات والمراكز الطبية في الدولة مجهزة وتتوافر فيها جميع المسلتزمات الطبية بما فيها الكمامات الطبية، وأنها حريصة على التنسيق اليومي مع جميع المستشفيات في الدولة والتأكد من جاهزيتها من حيث المعدات والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى توافر الكوادر الطبية والمتخصصين، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات "وام".

وأهابت من جميع أفراد المجتمع بضرورة توخي الحذر والدقة في التعامل ونشر المقاطع غير الصحيحة وتداولها ما يعرض أصحابها للمساءلة القانونية، مؤكدة على أنها اتخذت الاجراءات بحق المصور وصاحب المقطع.