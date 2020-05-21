كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 01:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر أوكرانيا تنوي استئناف مفاوضات إنهاء النزاع مع روسيا بعد كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء اليوم الأربعاء، إن المفاوضات التي تهدف إلى إنهاء النزاع مع روسيا يمكن أن تستأنف بمجرد الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وأضاف زيلينسكي: أنه "يجب أن نتحدث إليهم ويجب أن نتوصل إلى اتفاقات"، موضحاً أن "الوضع صعب في هذه الظروف الآن لكننا تحدثنا إلى ألمانيا وفرنسا ويوافق الجميع على أنه بعد انحسار فيروس كورونا يجب أن نعقد اجتماعا بصيغة نورمندي".

وكانت العلاقات بين أوكرانيا وروسيا، قد إنهارت بعدما أطاحت الانتفاضة الشعبية عام 2014 بالرئيس المدعوم من الكرملين في كييف، وضمت روسيا لاحقا شبه جزيرة القرم إلى أراضيها، ومذاك، قتل أكثر من 13 ألف شخص في النزاع.

وعقد قادة من أوكرانيا وروسيا وألمانيا وفرنسا قمة لإنهاء الحرب الوحيدة في أوروبا في شهر ديسمبر 2019 بباريس، وأعقبتها بوادر تراجع التصعيد وتبادل الأسرى.

واتفق الزعماء حينها على عقد اجتماعهم المقبل بموجب "صيغة نورمندي" الرباعية بعد 4 أشهر، لكن تفشي فيروس كورونا وإغلاق الحدود جعل عقد الاجتماع مستحيلا.

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وسجلت أوكرانيا التي خففت في وقت سابق من هذا الشهر الإغلاق المفروض منذ شهر مارس الماضي، 19230 إصابة بالفيروس القاتل و564 وفاة.