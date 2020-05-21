عاجل.. جهاز المخابرات العراقي يلقي القبض على المرشح لخلافة "البغدادي"

وكان أبو بكر البغدادي، تزعم تنظيم داعش اعتبارا من 2014، وكان على رأس قائمة المطلوبين في العالم، وترأس "خلافة" امتدت على مساحات شاسعة من العراق وسوريا، لكن بعد انهيارها تحول التنظيم إلى العمليات السرية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في يوم 27 أكتوبر 2019، مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبوبكر البغدادي، مؤكداً على أن العملية استغرقت ساعتين وشاركت فيها نحو 8 مروحيات.

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وذكر "ترامب" أن الجيش الأمريكي لم يفقد أيا من قواته خلال عملية استهداف البغدادي، بينما قُتل العديد من مرافقيه.

وأضاف أن عملية استهداف البغدادي كانت ضمن أولويات إدارته لوقت طويل، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة بحثت عن زعيم داعش لسنوات.

وأكد أنه تم التأكد من هوية جثة أبوبكر البغدادي، لافتا إلى أن القوات لاحقته حتى وصل إلى نهاية نفق ثم فجر نفسه.

وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي بعد مقتل البغدادي عيين أبو إبراهيم الهاشمي القرشي خلفا له.