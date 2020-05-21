شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة جديدة بكورونا في عمان والإجمالي 30 والان نبدء بالتفاصيل

سجلت سلطنة عمان حالة وفاة جديدة، أمس، لمصاب بمرض كورونا (كوفيد19) . وقالت وزارة الصحة العمانية إن الوفاة لمقيم يبلغ من العمر 63 عاماً ليصل عدد الوفيات من هذا المرض بالسلطنة إلى 30 وفاة.

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