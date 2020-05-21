شكرا لقرائتكم خبر عن «أجهزة تنفس» تقود وزير الصحة البوليفي للسجن والان نبدء بالتفاصيل

ألقت السلطات في بوليفيا القبض على وزير الصحة مارسيلو نافاس، بعد إقالته من منصبه، أمس الأربعاء، لمحاكمته عن اتهامات بالفساد تتعلق بعملية شراء مزعومة لأجهزة تنفس صناعي لمكافحة كوفيد- 19 بأسعار مرتفعة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الوطنية "ايه بي آي".

ونقلت وسائل إعلام عن المتحدثة باسم الحكومة إيزابيل فرنانديز قولها إن نافاس تم عزله من منصبه لمنعه من التدخل فى تحقيق بشأن شراء 170 جهاز تنفس صناعي إسباني. وحل إيدي روكا نائب نافاس محله.

وقال رئيس الشرطة إيفان روخاس إنه تم اعتقال نافاس إلى جانب شخصين آخرين، مضيفا أن المحققين سيفتشون مكتبه.