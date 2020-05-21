شكرا لقرائتكم خبر عن «ترامب» يتوقف عن تناول «هيدروكسي كلوروكين» خلال يومين والان نبدء بالتفاصيل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، إن النظام الذي كان يتبعه بتناول دواء هيدروكسيكلوروكين المضاد للملاريا للوقاية من فيروس كورونا سينتهي خلال يوم أو يومين. وكشف ترامب هذا الأسبوع، عن أنه يتناول الدواء رغم تحذيرات طبية بشأن أعراضه الجانبية الخطيرة المحتملة وتساؤلات بشأن مدى فعاليته في الوقاية من مرض كوفيد-19.

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