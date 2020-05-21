شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة مدير رحلات الفضاء في «ناسا» قبيل رحلة تاريخية والان نبدء بالتفاصيل

استقال رئيس برنامج رحلات الفضاء المأهولة التابع لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) فجأة قبل أيام قلائل من إطلاق أول رحلة لرواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية من الأراضي الأمريكية منذ ما يقرب من عقد من الزمان.

وقالت وكالة الفضاء الأمريكية في بيان بعد ذلك بيوم، أن دوج لوفيرو استقال من منصبه كمدير مساعد للاستكشاف البشري والعمليات الاثنين الماضي. ويشغل لوفيرو هذا المنصب منذ أكتوبر الماضي.