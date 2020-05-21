شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة مدير رحلات الفضاء في «ناسا» قبيل رحلة تاريخية والان نبدء بالتفاصيل
وقالت وكالة الفضاء الأمريكية في بيان بعد ذلك بيوم، أن دوج لوفيرو استقال من منصبه كمدير مساعد للاستكشاف البشري والعمليات الاثنين الماضي. ويشغل لوفيرو هذا المنصب منذ أكتوبر الماضي.
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