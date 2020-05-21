البنتاغون ينفي اعتقال خليفة زعيم تنظيم 'داعش' السابق أبو بكر البغدادي

نفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، التقارير عن اعتقال خليفة زعيم تنظيم "داعش" السابق أبو بكر البغدادي، بحسب ما ذكرته سكاي نيوز. وكان جهاز المخابرات العراقي أعلن قبل قليل، عن اعتقال "عبد الناصر قرداش" المرشح لخلافة ابو بكر البغدادي في قيادة تنظيم "داعش" الإرهابي. يذكر أن قرداش كان أحد المرشحين لخلافة زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي الذي قتل على يد القوات الأمريكية في غارة أمريكية بمدينة إدلب السورية.

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