ترامب يتوقف عن تناول "هيدروكسي كلوروكين" للوقاية من كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إن النظام الذي كان يتبعه بتناول دواء هيدروكسي كلوروكين المضاد للملاريا للوقاية من فيروس كورونا المستجد سينتهي خلال يوم أو يومين.



وكشف ترامب هذا الأسبوع أنه يتناول الدواء رغم تحذيرات طبية بشأن أعراضه الجانبية الخطيرة المحتملة وتساؤلات بشأن مدى فعاليته في الوقاية من مرض كورونا.

والدواء المذكور معالج لمرض الملاريا ويصفه ترامب لعلاج فيروس كورونا رغم تحذيرات طبية من استخدامه كدواء وقائي ضد الوباء القاتل.

وقال ترامب، للصحفيين، الثلاثاء: "تناولت عقار هيدروكسي كلوروكين خلال الأسبوع ونصف الماضي بمعدل قرص يوميا".

وأكد ترامب، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، أنه يخضع لاختبارات فيروس كورونا بشكل دوري، مشيراً إلى أنه "النتائج أثبتت عدم إصابتي بالفيروس".

وردّاً على سؤال عن سبب تناوله هذا العقار قال ترامب "أعتقد أنّه جيد. لقد سمعت أموراً جيدة جداً عنه. أنتم تعرفون عبارة: ما الذي ستخسره؟"، مشيراً إلى أنّه يتناول أيضاً الزنك كإجراء وقائي.

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والجمعة الماضي، أظهرت دراستان، أن معالجة مرضى "كوفيد-19" بعقار الملاريا هيدروكسي كلوروكين لم يكن له تأثير إيجابي وتسبب في مضاعفات صحية أخرى لديهم.

ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إضافة إلى آخرين هذا العقار المضاد للالتهابات بأنه "مغير محتمل للعبة" بعدما أظهرت الدراسات الأولية في المختبر أنه قد يكون قادرا على مكافحة فيروس كورونا المستجد.

لكن يبدو أن العديد من الدراسات اللاحقة بما فيها واحدة تمولها الحكومة الأمريكية خيبت الآمال في إمكانية أن يسمح الهيدروكسي كلوروكين بمعالجة المصابين بـكورونا.

وفي أول دراسة نشرت الجمعة، راقب باحثون في فرنسا 181 مريضا في المستشفى يعانون من التهاب رئوي بسبب كورونا ويحتاجون إلى الأكسجين.

وتمت معالجة 84 منهم بعقار الهيدروكسي كلوروكين ولم يعط الباقون الدواء، إلا أنهم لم يجدوا فرقاً كبيراً بين نتائج المجموعتين.

وقال مؤلفو الدراسة التي نشرت في مجلة "بي إم جي" إن "الهيدروكسي كلوروكين يلقى اهتماماً عالمياً كعلاج محتمل لـ"كوفيد-19" بسبب النتائج الإيجابية للدراسات الصغيرة.