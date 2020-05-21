أمريكا تعتقل شخصين بتهمة تهريب غصن خارج اليابان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ألقت أجهزة الأمن الأمريكية القبض على شخصين، الثلاثاء، لدورهما في تهريب رئيس شركة نيسان السابق كارلوس غصن إلى خارج اليابان، التي كان يواجه فيها محاكمة بتهمة الفساد، وفقا لوثائق المحكمة في ماساتشوستس.



ومن المقرر أن يمثل مايكل وبيتر تايلور أمام قاضٍ في وقت لاحق من، الأربعاء، وفقًا لوثائق المحكمة، التي لم تذكر أي محامين للدفاع.

وكان مايكل والد بيتر عضوا في وحدة، القبعات الخضراء، إحدى وحدات القوات الخاصة من النخبة بالجيش الأمريكي.

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وتمكن الاثنان من إخراج غصن من اليابان من خلال التظاهر بأنهما موسيقيان وإخفائه في صندوق يبدو وكأنهما يحملان آلة موسيقية.

واعتقل غصن، الذي قاد في السابق تحالف رينو ونيسان ميتسوبيشي موتورز،في تشرين ثان/ نوفمبر 2018 في اليابان واتهم بجرائم مالية.

وتتهم اليابان الرجلين، إضافة إلى رجل لبناني يدعى جورج أنطوان الزايك، بمساعدة غضن على الهرب من العدالة ومغادرة البلاد مساء يوم 29 ديسمبر/كانون الأول 2019.