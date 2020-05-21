اعتقال وزير الصحة البوليفي في قضية فساد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن قائد الشرطة البوليفية، الأربعاء، اعتقال وزير الصحة بشبهة فساد تتعلق بشراء أجهزة تنفس اصطناعي بمبلغ يفوق ثمنها الأصلي، في إطار اجراءات الحكومة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.



وتم توقيف الوزير مارسيلو نافاخاس، ومسؤولين آخرين في الوزارة من قبل الشرطة في لاباز، وفق الكولونيل إيفان روخاس، بعد يوم على إصدار الرئيسة الانتقالية جانين آنييز أمرا بفتح تحقيق في القضية.

واشترت بوليفيا 179 جهاز تنفس اصطناعي من مصنع في إسبانيا بمبلغ 27,683 دولار للجهاز الواحد، حيث بلغت القيمة الاجمالية للصفقة نحو 5 ملايين دولار ومولها بنك التنمية الأمريكي الذي تم استدعاء موظفين فيه للإدلاء بشهاداتهم.

لكن تبين لاحقا أن المصنع يبيع الجهاز بمبلع يراوح بين 9500 و11 ألف يورو (10,312 و11,941 دولار).

Advertisements

ولعبت شركة إسبانية أخرى دور وسيط في الصفقة.

وتم الكشف عن الفضيحة نهاية الأسبوع الماضي عندما اشتكى أطباء أقسام العناية المشددة في المستشفيات البوليفية من عدم ملائمة هذه الأجهزة لوحدات العناية المركزة.

وعند النظر في نوعية أجهزة التنفس تبين أنه قد جرى شراؤها بمبالغ مضخمة.

وسجلت بوليفيا 4500 إصابة بكورونا و190 وفاة، وهي تفرض عزلا تاما في البلاد منذ 17 مارس/ آذار الماضي.