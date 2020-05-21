الصحة العراقية: تسجيل ارتفاع جديد بأعداد المصابين بفيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة​ و​البيئة​ العراقية، عن "تسجيل ارتفاع جديد بأعداد المصابين ب​فيروس كورونا​ خلال الـ24 ساعة الماضية"، مشيرة الى ان "مختبراتها سجلت 113 إصابة جديدة بالفيروس في محافظات ​بغداد​ و​البصرة​ والسليمانية و​كربلاء​ و​كركوك​ وواسط وبابل و​النجف​ و​ذي قار​ و​صلاح الدين​، ويمثل هذا الرقم ضعف حصيلة يوم الثلاثاء من ​الإصابات​ بكورونا في البلاد، حيث تم تسجيل 57 إصابة جديدة منذ الاثنين الماضي".

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر العام ‏الماضي، وباءً عالمياً، في يوم ‏‏11 آذار نسبة لانتشاره السريع، وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏على اتخاذ إجراءات غير مسبوقة، و‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة، بينما لا يزال العلماء يسعون للوصول إلى علاج أو لقاح واقٍ لإيقاف الانتشار.