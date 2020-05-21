السلطات الإسبانية: 95 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية الإسبانية تسجيل 95 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​" خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع بالتالي الحصيلة الإجمالية للضحايا في عموم البلاد إلى 27888 إصابة.

وكان ​وزير النقل​ الإسباني خوسيه لويس أبالوس أشار في وقت سابق إلى أن "​إسبانيا​ التي يعتمد اقتصادها على السياحة، تهدف إلى إعادة فتح الحدود لاستقبال الزوار بحلول نهاية حزيران، فيما تخفف إجراءات الإغلاق العام بسبب فيروس كورونا"، لافتًا إلى أنه "سيتم رفعها تدريجيًا بالتوازي مع السماح بالسفر داخل إسبانيا، التي تخفف أقاليمها القيود على مراحل مختلفة".

كما أفاد بأنه "بمجرد أن نتمكن نحن الإسبان من السفر إلى أقاليم أخرى، سيتمكن الأجانب من القدوم إلى إسبانيا".