الأمم المتحدة: إسرائيل تنتهك القانون الدولي بضم أراضي الفلسطينيين وتغلق باب المفاوضات

أعلن منسق ​الأمم المتحدة​ للتسوية في ​الشرق الأوسط​ ​نيكولاي ملادينوف​، أن "ضم ​إسرائيل​ لأراض في ​الضفة الغربية​ سيكون انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي، وسيغلق الباب أمام إمكانية استئناف المفاوضات بين الجهتين".

هذا وكان الرئيس الفلسطيني، ​محمود عباس​، قد أعلن يوم الثلاثاء، "حزمة من القرارات اتخذتها ​السلطة الفلسطينية​، ردا على الخطوات التي تتخذها إسرائيل لفرض سلطاتها على أراض فلسطينية، واعتراف ​الولايات المتحدة​ ب​القدس​ عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها".

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