الأمم المتحدة: إسرائيل تنتهك القانون الدولي بضم أراضي الفلسطينيين وتغلق باب المفاوضات

أعلن منسق الأمم المتحدة للتسوية في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، أن "ضم إسرائيل لأراض في الضفة الغربية سيكون انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي، وسيغلق الباب أمام إمكانية استئناف المفاوضات بين الجهتين".
هذا وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قد أعلن يوم الثلاثاء، "حزمة من القرارات اتخذتها السلطة الفلسطينية، ردا على الخطوات التي تتخذها إسرائيل لفرض سلطاتها على أراض فلسطينية، واعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها".
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