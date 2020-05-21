أعلن المتحدث باسم ​وزارة خارجية​ ​حكومة الوفاق​ الليبية "رفض ​الحكومة​ دعوات وقف ​إطلاق النار​ الحالية لأنها محاولة لإنقاذ قوات ​خليفة حفتر​". هذا اعتبر وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية فتحي باشاغا، في وقت سابق، أن "الأزمة الليبية ما كانت لتكون لولا التدخل الإماراتي الخبيث في شؤون ليبيا الداخلية"، مشيراً الى ان "الإمارات عملت على إرسال الأسلحة إلى الجيش الوطني الليبي، في تحد لقرارات حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، وحرضت على العنف عبر وسائل الإعلام المضللة، سعيا وراء سراب حلمها بخلق مشروع دكتاتوري".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الوفاق: رفضنا دعوات وقف إطلاق النار الحالية لأنها محاولة لإنقاذ قوات حفتر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.