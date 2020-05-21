الصحة السورية: أجرينا 1500 فحص كورونا للقادمين من الخارج والنتائج تظهر تباعا

أعلنت ​وزارة الصحة السورية​، أن "عدد الذين خرجوا من مراكز الحجر الصحي بلغ 1156 من أصل 2270 شخصا وصلوا خلال الفترة الماضية إلى البلاد عبر ​الخطوط الجوية السورية​، والفرق الطبية في مراكز الحجر الصحي أجرت للقادمين من خارج سوريا نحو 1500 فحص كورونا تظهر نتائجها تباعاً وحسب توافر الكيتات الخاصة بالتشخيص المخبري للفيروس".

ودعت الوزارة المواطنين مع اقتراب حلول ​عيد الفطر​ السعيد إلى "تجنب التجمعات والحفاظ على مسافة آمنة مع الآخرين وخاصة الأشخاص الذين يشعرون بأعراض تنفسية وتجنب العناق والاكتفاء بالتلويح والإيماء للتحية والتواصل مع العائلة والأصدقاء عبر الهاتف أو ​وسائل التواصل الاجتماعي​ والابتعاد عن تناول الأطعمة المكشوفة والمشكوك في سلامتها".