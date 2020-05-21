أبو الغيط: ندعم عباس بقراراته بالانسحاب من الاتفاقات مع إسرائيل بسبب مخطط الضم

أعلن أمين عام ​جامعة الدول العربية​ ​أحمد أبو الغيط​، عن "دعم الرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​ في قراراته للتصدي لمخطط إسرائيل بضم أراض فلسطينية محتلة، وبما في ذلك الانسحاب من الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل في السابق".

وأكد أبو الغيط أن "​الحكومة الإسرائيلية​ ​الجديدة​ مازالت تدفع الأمور نحو تصعيد خطير، وأن اقدامها على خطوة الضم ستكون له انعكاسات سلبية شديدة على ​الأمن​ الإقليمي، وليس فقط على الوضع في الأراضي الفلسطينية المُحتلة"، معتبراً ان "الخطوة تضرب كل أفق مستقبلي للسلام في مقتل، وتضع ​الفلسطينيين​ على مسار المواجهة، وتفتح الباب أمام المزيد من التوتر و​العنف​ في المنطقة".