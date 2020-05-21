الصحة التشيلية: تجاوز عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا 53 ألفا إصابة

أعلنت ​وزارة الصحة​ التشيلية عن "تسارع وتيرة انتشار الفيروس خلال الأيام القليلة الماضية نتيجة انتقاله من المناطق الأكثر ثراء في البلاد إلى المناطق المزدحمة والفقيرة"، موضحة ان " الحصيلة ارتفعت إلى 544 فيما ارتفع إجمالي عدد ​الإصابات​ المؤكدة إلى 53617، اضافة الى رصد 4038 حالة جديدة بين يومي الثلاثاء والأربعاء بينها 391 غير مصحوبة بأعراض ظاهرة".

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