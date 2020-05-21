نخالة: أدعو لأوسع تحالف لمواجهة المشاريع الأميركية والإسرائيلية

أكد الأمين العام ل​حركة الجهاد الإسلامي​ في ​فلسطين​ ​زياد النخالة​ في يوم ​القدس​ العالمي، ان "دعوة الإمام الخميني أكدت على أن القدس ليس قضية فلسطينية بل قضية للأمة الإسلامية"، داعياً للوحدة على قاعدة المقاومة، ولا وحدة على مشاريع سلام زائف يضيع حقنا التاريخي، ولا بد من التصدي للدور الأميركي ومؤامرة ​صفقة القرن​".

ولفت نخالة الى انه "من قال إن ​أميركا​ تستطيع أن تفرض ما تريد، فصفقة القرن ساقطة ولا قيمة لها وشعبنا يستطيع أن يمزقها، وعلى العرب والمسلمين الوقوف إلى جانب ​الشعب الفلسطيني​ وليس دفعهم للقبول بالعدو تحت ضغط لقمة العيش"، داعياً الى "أوسع تحالف لمواجهة المشاريع الأميركية والإسرائيلية".