استنكر متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إعلان الحكومة الإسرائيلية الجديدة ضم مستوطنات الضفة الغربية ووادي الأردن"، داعياً المجتمع الدولي الى "اتخاذ موقف ضدها"، مشدداً على ان "الاحتلال والضم كلهما جريمة، وتركيا ستدعم كافة الخطوات التي سيتم اتخاذها ضد سياسة احتلال وضم الأراضي الفلسطينية".
هذا وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي رئيس حزب "الليكود" بنيامين نتانياهو، قد اعتبر، في وقت سابق،أن "الوقت قد حان لتطبيق السيادة والقانون الإسرائيلي على كل أرجاء إسرائيل"، لافتا إلى أنه "دعم لسنوات موضوع فرض السيادة الإسرائيلية".
كانت هذه تفاصيل خبر قالن: تركيا ترفض التهديدات والمخططات الإسرائيلية لضم الأراضي الفلسطينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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