قالن: تركيا ترفض التهديدات والمخططات الإسرائيلية لضم الأراضي الفلسطينية

استنكر متحدث ​الرئاسة التركية​ ​إبراهيم قالن​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إعلان ​الحكومة الإسرائيلية​ ​الجديدة​ ضم مستوطنات ​الضفة الغربية​ ووادي ​الأردن​"، داعياً ​المجتمع الدولي​ الى "اتخاذ موقف ضدها"، مشدداً على ان "الاحتلال والضم كلهما جريمة، و​تركيا​ ستدعم كافة الخطوات التي سيتم اتخاذها ضد ​سياسة​ احتلال وضم الأراضي الفلسطينية".

هذا وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي رئيس حزب "الليكود" ​بنيامين نتانياهو​، قد اعتبر، في وقت سابق،أن "الوقت قد حان لتطبيق السيادة والقانون الإسرائيلي على كل أرجاء إسرائيل"، لافتا إلى أنه "دعم لسنوات موضوع فرض السيادة الإسرائيلية".

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