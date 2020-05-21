الصحة العالمية: لم نرصد طفرات تزيد نسبة فتك فيروس كورونا المستجد

أكدت ممثلة ​منظمة الصحة العالمية​ لدى ​روسيا​ ميليتا فوينوفيتش، في حديث تلفزيوني، انه "لدى ​فيروس كورونا​ الكثير من التحولات والتغيرات الصغيرة، إلا أنه لم يتم رصد أي تغييرات تخص نسبة فتكه، والمعلومات المتوفرة حاليا غير كافية بشكل عام، سيكون من الأبسط توضيح هذه المسألة بعد جمع مزيد من البيانات من كل الأراضي المتضررة بالفيروس".

هذا وأعلنت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق "تسجيل 106 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم خلال ​الساعات​ الـ24 الماضية، في أكبر ارتفاع يومي منذ بدء التفشي".