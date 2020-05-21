الصحة التركية: ارتفاع العدد العام للمصابين بكورونا بواقع 972 حالة

أعلن ​وزير الصحة​ التركي فخر ​الدين​ قوجة، عن "ارتفاع العدد العام للمصابين بعدوى ​فيروس كورونا​ في البلاد خلال ​الساعات​ الـ24 الماضية بواقع 972 ليصل إلى 150593 حالة، ويشير هذا الرقم إلى تراجع ملموس جديد لحصيلة ​الإصابات​ اليومية بالفيروس في ​تركيا​ مقارنة مع الإحصائيات السابقة، حيث سجلت في البلاد حسب البيانات المنشورة يوم 16 ايار 1610 ​حالات​، وفي 17 ايار 1368، وفي 18 ايار 1158، وفي 19 ايار 1022.

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