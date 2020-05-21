شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوشقة» يشيد بالإجراءات الاحترازية المطبقة من الحكومة للتعامل مع أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد بخالص التهنئة إلى جموع المصريين والرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وأشاد «أبوشقة» بالجهود العظيمة التى يبذلها الرئيس السيسى، والتى تجلت من خلال التعامل فى أزمة كورونا، والتفانى فى الحفاظ على صحة وسلامة المواطن المصرى، وأشاد «أبوشقة» بكل الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة بتوجيه من الرئيس السيسى، والتى كان لها أكبر الأثر فى نفوس المصريين مما تسبب فى حالات الاطمئنان التى يعيشها المواطن حاليا.

وقال «أبوشقة» إن تصريحات الرئيس وتوجيهاته المستمرة للحكومة فى اتخاذ التدابير اللازمة من أجل صحة وسلامة المواطن، كان لها الأثر والتأثير لدى جموع المصريين، حتى إن منظمة الصحة العالمية أشادت بجهود مصر فى هذا الشأن.

كما أشاد «أبوشقة» بالإنجازات الضخمة التى تحققت من خلال المشروع الوطنى الذى بدأ بعد ثورة 30 يونية، ووصف «أبوشقة» هذه الإنجازات بأنها أعمال مجيدة تجلت فى أعمال وطنية كثيرة، ما كان يتم تحقيقها إلا بحكمة بالغة من القيادة السياسية وعزيمة وإرادة الشعب المصرى الواعى.

وأوضح «أبوشقة» أن المشروع الوطنى يهدف إلى تحقيق الاستقرار السياسى والأمنى والاقتصادى، الذى يسعى إلى تحقيق الدولة العصرية الديمقراطية الحديثة، والتى يتحقق فيها الحياة الكريمة للمواطنين.