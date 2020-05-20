المطارات الإيطالية تستأنفُ عملها في حزيران

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت السلطات الإيطالية، مساء الأربعاء، أنه سيكون بإمكان المطارات الإيطالية استئناف عملها اعتبارا من الثالث من حزيران/ يونيو بعد الإغلاق الذي فرضه انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزيرة النقل الإيطالية، باولا دي ميكلي، أمام النواب إنّه "سيكون ممكنا الشروع في إعادة فتح المطارات كافة بدءا من 3 حزيران/ يونيو المقبل، حيث سيسمح مجددا بعمليات النقل المحلية والدولية"، بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وكانت الحكومة الإيطالية قالت السبت إنها ستعيد فتح حدودها أمام سياح الاتحاد الأوروبي في هذا التاريخ ايضا وإلغاء الحجر الإلزامي للزوار الأجانب.

وتخرج إيطاليا تدريجيا من عزل تام استمر لنحو شهرين للحد من تفشي وباء كوفيد-19.

وأغلقت إيطاليا، وهي أول دولة أوروبية تضررت من الوباء، العديد من المطارات، بما في ذلك مطار ليناتي في ميلانو، في 12 آذار/ مارس.

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وظل بإمكان مطارات أخرى مثل فيوميتشينو في روما ومالبينسا في ميلانو والمطارات في بولونيا وباليرمو وتورين العمل ولكن بشكل محدود.

وفي 4 أيار/ مايو، تم السماح بإعادة فتح مطار "روما شيامبينو" وبيريتولا في فلورنسا بعدما أغلقا في 13 آذار/ مارس.

وقالت شركة الخطوط الجوية الإيطالية "اليطاليا"، المقرر تأميمها، الأربعاء، إنها ستزيد رحلاتها بنسبة 36 بالمئة في حزيران/يونيو مقارنة بشهر أيار/مايو.

وقالت الشركة إنها ستستأنف تدريجيا خدماتها بين روما ونيويورك اعتبارا من 2 حزيران/ يونيو وبين ميلانو وجنوب إيطاليا، بالإضافة إلى بعض الرحلات الجوية إلى إسبانيا.