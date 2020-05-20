يوفنتوس يرفض عرضا جديدا من برشلونة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن يوفنتوس الإيطالي رفض صفقة تبادلية جديدة مع برشلونة الإسباني، لقاء الاستغناء عن خدمات البوسني ميراليم بيانيتش، في الميركاتو الصيفي القادم.

ووفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن الصفقة المشار إليها تتعلق بالبوسني ميراليم بيانيتش، نجم خط وسط يوفنتوس، الذي يرغب برشلونة في ضمه في الموسم الجديد.

وأضاف أن برشلونة عرض لاعبه التشيلي أرتورو فيدال على يوفنتوس، في محاولة أخيرة لإبقاء احتمال إتمام الصفقة التبادلية مع بيانيتش على قيد الحياة.

وتابع الموقع أن بيانكونيري رفض عودة فيدال، بل ورفض أيضًا ضم إيفان راكيتيتش في سبيل السماح برحيل بيانيتش، مشيرة إلى أن يوفنتوس سيسمح برحيل البوسني في حالة واحدة فقط وهي ضم آرثر ميلو.

يذكر أن فيدال سبق له أن لعب بقميص يوفنتوس لمدة 4 مواسم بين عامي 2011 و2015، توج خلالها بلقب الدوري الإيطالي 4 مرات، ووصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.