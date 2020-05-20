القدس - بواسطة محمد عز العرب - مدد بايرن ميونخ الألماني، عقد حارسه الأول مانويل نوير، بشكل رسمي لمدة موسمين جديدين، بعد شوط طويل من المفاوضات.
وكان من المفترض أن ينتهي عقد نوير مع بايرن بنهاية الموسم المقبل، قبل أن ينجح النادي في الإبقاء عليه حتى صيف 2023.
وقال كارل هاينز رومينيغه، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ، تعليقًا على تجديد عقد نوير "بايرن ميونخ سعيد للغاية ومرتاح لأن مانويل مدد عقده حتى 30 حزيران/يونيو 2023، هو أفضل حارس مرمى في العالم، وقائدنا".
من جانبه علق نوير، قائلًا "في أسابيع الإغلاق الماضية بسبب فيروس كورونا، لم أرغب في اتخاذ قرار، لأن لا أحد كان يعرف إن كانت الأمور ستستمر مع كرة القدم في البوندسليغا أو لا ومتى وكيف".
وأضاف "كان من المهم بالنسبة لي أن أستمر في العمل مع مدرب حراس المرمى، الآن وبعد استئناف الموسم، أتطلع إلى المستقبل بتفاؤل كبير، وأشعر براحة شديدة وأنا هنا".
كانت هذه تفاصيل خبر بايرن ميونخ يمدد عقد حارسه نوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.