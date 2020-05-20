شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن فرنسا تسجل 110 وفيات بكورونا والحصيلة ترتفع إلى 28123 وفاة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:37 صباحًا, 21 مايو 2020 م المناطق - الرياض سجلت فرنسا 110 حالات وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 28123 وفاة منذ بدء تفشي الفيروس.

ونوهت المديرية العامة للصحة إلى استمرار تراجع عدد المرضى في وحدات العناية المركزة ليصل إلى 1794 حالة خطيرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا تسجل 110 وفيات بكورونا والحصيلة ترتفع إلى 28123 وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.