الجيش الليبي يصد هجوماً للميليشيات والمرتزقة في الجبل الغربي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 20 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن الجيش الوطني الليبي، اليوم، أن ميليشيات طرابلس، التابعة لحكومة فايز السراج، والمرتزقة الأتراك، استهدفوا مدينة ترهونة غربي البلاد بصواريخ غراد.



وأشار بيان للمركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، إلى أن أحد الصواريخ سقط في مدرسة صلاح الدين الابتدائية، ولم تسجل أضرار بشرية ناجمة عن إطلاق الصواريخ.

وأوضح البيان أن ميليشيات طرابلس والمرتزقة الأتراك، شنوا هجوماً فجراً على منطقة الأصابعة في الجبل الغربي، إلا أن القوات المسلحة وسلاح الجو الليبي، أحبطوا هذا الهجوم.

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ونفى بيان المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، ما تناولته وسائل إعلام محسوبة على الإخوان، بشأن دخول ميليشيات طرابلس مدينة مزدة من بوابتها الجنوبية.

وقال العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، إن سلاح الجو تمكن من توجيه ضربات دقيقة للميليشيات الموالية لتركيا على أطراف مدينة غريان، 70 كلم جنوبي طرابلس.

وأضاف أن الضربات الجوية خلفت عشرات القتلى في صفوف الميليشيات، من بينهم قائد ميليشيات غريان، محمود الغصري، بالإضافة إلى تدمير أكثر من 20 آلية عسكرية.