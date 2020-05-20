الجيش: 6 خروقات جوية إسرائيلية للأجواء اللبنانية اليوم

أفادت ​مديرية التوجيه​ في ​الجيش اللبناني​ عن أن 6 طائرات إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية اليوم.

وأشارت المديرية في بيان إلى أنه "خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، الأجواء اللبنانية من فوق ​بلدة يارون​، ونفّذت طيراناً دائرياً فوق مناطق الجنوب، ثمّ غادرت الأجواء من فوق بلدة ​علما الشعب​.

ثم خرقت طائرة عدوة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب، ونفّذت طيراناً دائرياً فوق مناطق الجنوب، ​الشوف​ و​عاليه​، ثمّ غادرت الأجواء من فوق البحر غرب بلدة الناقورة.

ثم خرقت طائرتان حربيتان تابعتان للعدو الإسرائيلي، الأجواء اللبنانية من فوق ​بلدة رميش​ وصولاً حتى بلدة شكا، ونفّذتا طيراناً دائرياً فوق مختلف المناطق اللبنانية، ثمّ غادرتا الأجواء من فوق ​بلدة كفركلا​.

وخرقت طائرتان حربيتان مماثلتان الأجواء اللبنانية من فوق بلدة يارون وصولاً حتى فوق البحر مقابل بلدة شكا، ونفّذتا طيراناً دائرياً فوق مختلف المناطق اللبنانية، ثمّ غادرتا الأجواء من فوق بلدة رميش".