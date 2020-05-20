أعتبر عضو ​لبنان القوي​ النائب الان عون، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "‏اللجان المشتركة ناقشت بعد ظهر اليوم قانون العفو في ظل نقاش وإنقسام حول بعض الأمور التي رفعت للهيئة العامة للبت بها"، موضحاً ان "فكرة العفو وهي ممارسة تحصل في كل بلدان ​العالم​ لا تستقيم من ناحية العدالة إلا إذا بقيت ضمن حدود وضوابط، ومحصورة بشكل واضح دون إعادة توسيعها مواربة".

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كانت هذه تفاصيل خبر الان عون: فكرة العفو ممارسة تحصل بكل البلدان لا تستقيم من ناحية العدالة إلا إذا بقيت ضمن حدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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