رئيس مطار بيروت:نأمل أن يبقى قرار الحكومة بفتح المطار بـ8 حزيران قائما

أشار رئيس ​مطار بيروت​ ​فادي الحسن​ إلى أن "الغاء الطائرات التي كان من المخصص أن تنقل ​لبنان​يين من ​إفريقيا​ إلى لبنان حصل لأن عدد الراغبين بالعودة لم يكن كافيا".

ولفت الحسن في حديث تلفزيوني إلى أنه "تم التواصل مع سفير لبنان بالقاهرة الذي نسق مع الدول الإفريقية التي لا سفارة للبنان لديها، والخطوط الإثيوبية قدمت طلبا لإجلاء رعاياها من لبنان، وستحضر معها لبنانيين وعددهم حوالي 70 شخصا، من تاريخ 23 أيار لـ28 أيار، من خلال 3 رحلات، حيث سيقيمون رحلات لإجلاء العاملات الأثيوبيات الذين يعملون في بيوتهم وانتهت مدة إقاماتهم".

أما عن اللبنانيين العالقين في ​السودان​، فأكد الحسن أنه "تم التواصل فتواصلنا مع الخارجية وتبلغنل أن السودان لم تسمح ولا تجاوب من قبلهم والمشكلة ليست ب​السفارة اللبنانية​ هناك"، أما بالنسبة للبنانيين الراغبين بالذهاب من لبنان لبعض الدول الإفريقية، أوضح الحسن أن "بعض الدول الإفريقية لا تسمح بالوقت الحاضر لاستقبال الذين يملكون حتى إقامات".

وأشار بالنسبة لحركة الطيران، إلى أنه "وفقا لخطة الحكومة وفتح البلد تدريجيا ونتمنى أن نبقى على هذا تاريخ 8 حزيران 2020 لفتح ​مطار بيروت الدولي​، وحركة الطيران بالعالم تحتاج لوقت طويل لتصبح طبيعية".