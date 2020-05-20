أفاد مراسل ​النشرة​ في ​حاصبيا​ شب من منذ بعض الوقت وبسبب الحرارة المرتفعة حريق إلى جانب طريق عام ابو قمحة سوق الخان قضاء حاصبيا وقد اقتصرت الأضرار على الماديات بعد ان سارع ​رجال الإطفاء​ في ​الدفاع المدني​ على إخماد الحريق قبل أن يحاول بساتين الزيتون المجاورة .

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