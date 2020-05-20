البزري بعد إستقباله السعودي: مشكلة المستشفى التركي وجدت طريقها للحل

إعتبر رئيس ​بلدية صيدا​ السابق ​عبد الرحمن البزري​، بعد إستقباله رئيس بلدية صيدا ​محمد السعودي​ على رأس وفد، أن مشكلة ​المستشفى التركي​ في صيدا قد وجدت طريقها الى الحل، مشيرا إلى أن "التفاهم الذي وقّع بين بلدية صيدا ووزارة الصحة سيكون الأساس لإعادة تفعيل دور هذا المستشفى وتأهيله".

ولفت البزري إلى أن "صيدا إنتظرت طويلاً هذا الصرح الطبي الهام ، مشدداً على أن هذا الإنجاز لا بدّ من متابعته حيث سيكون لأبناء المدينة دور هام في كادرها التخصصي الطبي والوظيفي، إضافة الى مجلس إدارتها الجديد الذي سيراقب مفاعيل الإتفاق بين الوزارة وبين البلدية".

هذا وشكر البزري ل​وزير الصحة​ الدكتور ​حمد حسن​ متابعته الحثيثة لهذا الموضوع وتخصيصه مبلغ 7 مليارات ونصف المليار من إحتياط ​الموازنة​ لصالح هذا المستشفى، آملا أن تتمكن وزارة الصحة من الحصول على مزيد من الدعم لهذا المستشفى من الهبات و​القروض​ الدولية المتاحة ل​لبنان​.