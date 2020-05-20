أشار النائب عن حزب الكتائب نديم الجميل إلى أنه "طوينا صفحة الحرب و لكن على ما يبدو أن الحزب السوري القومي الإجتماعي ما زال مصرّاً على الزعرنة، فبعد استعراض الحمرا، ها هو يتعرض لكتائبيين بحجّة الانتقام عن حادثة من عمر الحرب!".
و لفت في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أن "رهاننا على الدولة ليس ضعفاً ولا خوفاً والكتائب لم ولن تكون مكسر عصا، واذا لم يوضع حد لتلك التجاوزات فلكل حادثٍ حديث". وختم تصريحه بعبرارة باللغة العامي: "ما تجربونا".
كانت هذه تفاصيل خبر نديم الجميل: طوينا صفحة الحرب لكن يبدو أن القومي مصر على الزعرنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.