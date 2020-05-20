نديم الجميل: طوينا صفحة الحرب لكن يبدو أن القومي مصر على الزعرنة

أشار النائب عن ​حزب الكتائب​ ​نديم الجميل​ إلى أنه "طوينا صفحة الحرب و لكن على ما يبدو أن ​الحزب السوري القومي الإجتماعي​ ما زال مصرّاً على الزعرنة، فبعد استعراض ​الحمرا​، ها هو يتعرض لكتائبيين بحجّة الانتقام عن حادثة من عمر الحرب!".

و لفت في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أن "رهاننا على الدولة ليس ضعفاً ولا خوفاً والكتائب لم ولن تكون مكسر عصا، واذا لم يوضع حد لتلك التجاوزات فلكل حادثٍ حديث". وختم تصريحه بعبرارة باللغة العامي: "ما تجربونا".