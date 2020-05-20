أكد عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب علي درويش، في حديث تلفزيوني، انه "مع القضاء وداعم للقضاء ويجب ان يكون هناك فصل للسلطات في لبنان، وانه أول من ايد وطلب من القضاء للقيام بمهامه"، مشيراً الى "ثقته الكاملة بالقضاء اللبناني، وانه تحت سقف القانون، ومع تعزيز ثقة القانون".
ولفت درويش الى "وجود صراع اقتصادي كبير، وقد تكون الحكومة اللبنانية الحالية غير قادرة على الإلتزام ببعض الملفات، والكتلة موضوعية وتقيّم الموضوع بشكل وسطي ومعتدل، ونحن نواجه تحديات كبيرة"، لافتاً الى "ضرورة ان نسأل الناس عن هذا الامر، ولكن في المحصلة الناس تعاني من وجع كبير".
كانت هذه تفاصيل خبر درويش: قد تكون الحكومة الحالية غير قادرة على الإلتزام ببعض الملفات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.