درويش: قد تكون الحكومة الحالية غير قادرة على الإلتزام ببعض الملفات

أكد عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب ​علي درويش​، في حديث تلفزيوني، انه "مع القضاء وداعم للقضاء ويجب ان يكون هناك فصل للسلطات في ​لبنان​، وانه أول من ايد وطلب من القضاء للقيام بمهامه"، مشيراً الى "ثقته الكاملة ب​القضاء اللبناني​، وانه تحت سقف القانون، ومع تعزيز ثقة القانون".

ولفت درويش الى "وجود صراع اقتصادي كبير، وقد تكون ​الحكومة اللبنانية​ الحالية غير قادرة على الإلتزام ببعض الملفات، والكتلة موضوعية وتقيّم الموضوع بشكل وسطي ومعتدل، ونحن نواجه تحديات كبيرة"، لافتاً الى "ضرورة ان نسأل الناس عن هذا الامر، ولكن في المحصلة الناس تعاني من وجع كبير".