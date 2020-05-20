زهران: تنسيق بين وزارة الاقتصاد ومصرف لبنان لدعم استيراد المواد الغذائية

لفت مدير مركز الإرتكاز الإعلامي ​سالم زهران​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى "وجود تنسيق لاحتواء أزمة ارتفاع الأسعار"، موضحاً "وجود تنسيق بين ​وزارة الاقتصاد​ و ​مصرف لبنان​ للبدء بدعم استيراد "المواد الغذائية" والأساسية ب ​الدولار​ على سعر 3200 ل.ل وعليه يجب تخفيض أسعار السلع، فذريعة إرتفاع سعر الصرف ووصوله إلى 4500 ل.ل لم تعد موجودة، ودعم الاستيراد مهم، لكن مراقبة الأسعار و​حماية المستهلك​ أهم".

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