الوزير مرتضى استقبل سفراء قطر والاردن وايطاليا واستقبل ضاهر

استقبل وزير الزراعة والثقافة ​عباس مرتضى​ اليوم مدير عام ​الجمارك​ ​بدري ضاهر​ وتناول البحث "التعاون في مجال مكافحة التهريب لحماية الإنتاج المحلي، وتحديد ضباط اتصال بين ​وزارة الزراعة​ ومديرية الجمارك في المحافظات كافة لمراقبة الأسواق وحمايتها من المنتوجات المهربة، وتعزيز الرقابة في المراكز الحدودية".

كما استقبل سفير دولة قطر ​محمد حسن جابر​ الجابر وتطرق البحث الى "تنمية العلاقات الثنائية ولا سيما في المجال الزراعي، وتسهيل انسياب المنتجات ال​لبنان​ية الى الاسواق القطرية وزيادة حجم الصادرات الزراعية والغذائية خاصة في الظروف الإقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان، كما تم التباحث في السبل المتاحة لمساعدة ​القطاع الزراعي​ اللبناني وتطوير تقنياته، في سبيل تعزيز ودعم المزارع اللبناني".

والتقى مرتضى سفير المملكة ​الاردن​ية الهاشمية وليد الحديد، حيث تم تقييم التبادل الزراعي بين لبنان والاردن، وتمنى مرتضى "زيادة حجم الصادرات الزراعية لهذا الموسم، وخصوصا البطاطا بعد الإلتزام من قبل المنتجين اللبنانيين بالمواصفات المطلوبة.

واستقبل السفيرة الإيطالية في لبنان نيكوليتا بومباردييري، يرافقها القنصل الإيطالي مركو دي سباتينو، حيث تم عرض المشاريع الثقافية المشتركة بين البلدين لا سيما اطلاق دليل ​المتحف الوطني​ الذي سينشر بأربع لغات هي العربية، الفرنسية، الانكليزية، والايطالية. إضافة الى المساهمة الإيطالية بترميم بعض ​المواقع الأثرية​ اللبنانية ك​قلعة بعلبك​، وموقع صور الأثري، وقلعة شمع، كذلك تم التباحث باستكمال التعاون القائم بين البلدين بتنفيذ المشاريع المشتركة على مختلف الصعد".