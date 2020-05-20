LBCI:القاضي ابراهيم اوقف مدير الخزانة ببنك sgbl ك.خ. بملف الصيرفة والتلاعب بالدولار

أفادت معلومات لتلفزيون LBCI عن أن القاضي المالي ​علي ابرهيم​ اوقف مدير الخزانة في بنك sgbl ك.خ. في ملف الصيرفة والتلاعب ب​الدولار​ إضغط للمزيد

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