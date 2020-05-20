اعتصام أمام كهرباء لبنان في مار مخايل ومحاولة لدخول حرم المؤسسة

نظم عدد من المعتصمين مساء اليوم اعتصاما أمام ​مؤسسة كهرباء لبنان​ احتجاجا على انقطاع ​التيار الكهربائي​. وقد حاول المحتجون الدخول الى حرم المؤسسة الى أن ​القوى الأمنية​ منعتهم. إضغط للمزيد

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