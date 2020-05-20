ندوب موجعة بأنياب تنهش الاقتصاد البريطاني

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أصبحت العواقب الوخيمة لأزمة الفيروس التاجي في المملكة المتحدة أكثر وضوحا مع مرور كل يوم، مع دخول الناتج المحلي الإجمالي في السقوط "المنفلت" بارتفاع الدين العام إلى ما يزيد عن 2 تريليون جنيه إسترليني، مع ارتباك سوق العمل مع ملايين العاطلين.

وقالت تقارير إن التنبؤات الصادرة عن بنك إنكلترا وجهات معنية في الشأن الاقتصادي تشير إلى أن المملكة المتحدة تسير على طريق أسوأ ركود منذ 300 عام، عندما اجتاحت (الصقيع العظيم) أوروبا.

وكان وزير الخزانة ريشي سوناك حذر في مداخلات أمام لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس اللوردات يوم الثلاثاء، من أنه سيكون هناك ألم "لم نشهده من قبل" ، بينما وصفت مؤسسة الأبحاث IFS الانهيار الوشيك بأنه "ركود ضخم" أو "ركود يتعدى جميع حالات الركود السابقة".

مؤشر هبوط الوظائف في بريطانيا خلال الأزمة

وكشف مكتب الإحصاءات الوطنية أمس أن عدد الأشخاص الذين يطالبون بإعانات العمل قد ارتفع بنسبة قياسية بلغت 856،500 إلى 2.1 مليون في الشهر الأول الكامل من إغلاق الفيروس التاجي - على الرغم من مخطط "الإغراق" الذي يبقي الملايين في العمل رسميًا، وهو مخطط يقضي بدفع ما نسبته 80 % من رواتب عمال القطاع الخاص ممن تصل رواتبهم الشهرية بحدود 2500 جنيه إسترليني.

انخفاض ساعات العمل

وأظهرت أرقام أخرى أن متوسط ​​ساعات العمل الأسبوعية انخفضت من 31.6 إلى 24.8 في الأسبوعين الأخيرين من مارس، حيث استمر الإغلاق بسبب ازمة كورونا.

كما ارتفعت في ذات الفترة مؤقتًا ارقام الابتعاد المؤقت عن الوظائف من 2.16 مليون إلى 7.41 مليون - مما يعكس جزءًا كبيرًا من الإجازات الضخمة.

وفي غضون ذلك، قال مكتب الإحصاءات الوطنية أن فبراير إلى أبريل شهدا أكبر انخفاض في الوظائف الشاغرة منذ أن بدأت السجلات المقارنة في عام 2001، بانخفاض من 170،000 إلى 637،000.

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وقال وزير الخزانة محذرا من أنه قد لا يكون هناك "ارتداد فوري" للاقتصاد. كما سلط الضوء على تهديد "الندوب الماثلة على الجسم الاقتصادي"، وأضاف أن الأمر سيستغرق "بعض الوقت" حتى يعود الناس "إلى طبيعتهم" حتى بعد انتهاء الإغلاق.

تزايد الندوب

لكن سوناك قال إن من غير الواضح إلى متى ستستمر الآثار على الاقتصاد. وقال "كلما طال الركود، زادت احتمالية درجة الندوب". وأضاف أن المملكة المتحدة تواجه "ركودًا شديدًا لم نر مثله".

وحول انتظار أي حالة انتعاش محتملة، قال وزير الخزانة: "نأمل جميعًا أن تكون سريعة وقوية قدر الإمكان. نحصل على بيانات من جميع أنحاء أوروبا وحول العالم حيث تقوم البلدان بتخفيف القيود ورفعها تدريجيًا".

وقال سوناك: "ليس من الواضح أنه سيكون هناك ارتداد فوري للاقتصاد. يستغرق الأمر بعض الوقت للعودة إلى العادات التي كانت لدى الناس، ولا تزال هناك قيود قائمة. حتى لو تمكنا من إعادة فتح التجزئة - وهو ما أود أن أتمكن من القيام به في الأول من يونيو - فستظل هناك قيود على كيفية تسوق الأشخاص، مما سيكون له تأثير محتمل على المبلغ الذي ينفقونه".

سيناريو متشائم

وإلى ذلك خلصت هيئة الرقابة الحكومية OBR الى "سيناريو" اشارت إلى احتمال أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي انخفاضا بمقدار الثلث في هذا الربع من العام مع استمرار القيود الصارمة لوقف انتشار الجائحة.

على الرغم من أن كل هيئة الرقابة OBR وبنك إنكلترا يتوقعان ارتفاعًا سريعًا للناتج المحلي إذا كان من الممكن تخفيف الإغلاق، إلا أنه سيظل يعني انكماشًا عامًا بنسبة 12.8 في المائة في عام 2020 – ويعيد إلى الأذهان تأثير أزمة الائتمان والحرب العالمية الثانية والحرب العالمية الأولى والإنفلونزا الإسبانية.

وتشير التقديرات أيضًا إلى أن الاقتراض العام في 2020-21 سيصل إلى 298.4 مليار جنيه إسترليني. وسيصل الدين العام إلى ذروته بأكثر من 110 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في سبتمبر، وفقًا لأحدث الأرقام حيث سيصل إلى 2 تريليون جنيه استرليني في الأسابيع المقبلة.

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